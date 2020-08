Mykolenko-Napoli, il parere dell'Ass. tecnico dell'Ucraina: "Pronto per la Serie A, ma in fase offensiva deve crescere. Lo vedo bene in una difesa a tre"

Ultime calciomercato Napoli. Vitaliy Mykolenko, terzino classe '99 della Dinamo Kiev, è stato accostato recentemente al Napoli. A spiegare meglio di che tipo di giocatore si tratti, ci ha pensato Andrea Maldera (ass. tecnico dell'Ucraina) ai microfoni di PassioneInter:

“E’ un giovane molto molto interessante. Non a caso è seguito da molti club italiani ed inglesi. E’ giovane, ha molte presenze nel club. Credo che possa giocare in un campionato importante come la Serie A. Quello ucraino è di un livello nettamente inferiore a quello italiano, questo lo penalizza un po’. In una squadra come l’Inter, nel 3-5-2, lo vedrei come alternativa a Bastoni più che come esterno, anche se da noi gioca come terzino. Perché nella metà campo in su è un buon giocatore, ma non ha quegli spunti che una squadra come l’Inter potrebbe ricercare nel ruolo”.