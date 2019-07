Mutti: "Napoli toccasana per Manolas, con Koulibaly la miglior coppia del campionato. Ecco il modulo che userà Ancelotti"

Bortolo Mutti, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"In questo periodo ci sono tantissime cose in evoluzione, ci sono tante novità. I ragazzi portati in ritiro hanno dei valori, hanno la possibilità di mettersi in evidenza davanti ad Ancelotti ed al suo staff. Manolas aveva bisogno di cambiare aria perché non era più motivato a Roma, Napoli per lui può essere un toccasana. E’ veloce, esplosivo, ha tempi di lettura importanti, sa guidare la linea difensiva. Con Koulibaly forma la miglior coppia di centrali difensivi del campionato. Al di là di come disponi il modulo su carta, il Napoli giocherà con il 4-4-2. E’ un modulo che io amo, è molto funzionale, copri tutto il campo, puoi affrontare qualsiasi schema avversario”.