Mundo Deportivo, Cubero a CN24: "Koulibaly? Non è la prima scelta del Barça. I blaugrana cercano soldi per avere liquidità"

"Dopo il Covid, il Barcellona ha subito un brutto colpo economico perchè le sue entrate maggiori erano derivanti al museo ed ai biglietti. La perdita complessiva è stata intorno ai 100 milioni di euro. Per avere i top player come Messi ed altri, negli scorsi anni il Barcellona era il club che pagava gli stipendi più alti del calcio europeo. Adesso la situazione è totalmente cambiata. Il club ha messo in vendita il 10% dei suoi diritti televisivi ed anche un'azienda interna che gestisce il merchandising per prendere intorno ai 700 milioni colmando il debito. Insomma bisogna risanarei conti che da un anno e mezzo sono in rosso. Koulibaly? Il primo obiettivo del Barcellona è Koundè del Siviglia ma costa molto. Koulibaly è il secondo della lista difensori. A Xavi è innamorato di questo calciatore del Napoli, ma Koundè è il primo obiettivo"