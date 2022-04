Roma, Mourinho a Dazn: "Pensavo fosse impossibile pareggiarla! Arbitraggio? Voglio rispetto, manca rosso a Zanoli e rigore per noi"

Notizie calcio. Josè Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post di Napoli-Roma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"L'esultanza è perchè mi sembrava impossibile che saremmo usciti con un risultato positivo. La mia squadra ha giocato benissimo, però ho avuto sempre il feeling che sarebbe stato impossibile per noi riuscire a pareggiare. Per questo motivo ho festeggiato il gol in quel modo a fine gara, la squadra è stata fantastica. Dopo la partita di giovedì il campo sembrava in salita per noi, i ragazzi per condizione fisica e mentale sono stati incredibili. Volevamo di più ma va bene così".

Sull'ingresso di Mkhitaryan: "Lui gioca sempre, è un ragazzo mai infortunato e squalificato che gioca tutte le partite. Per questo lo abbiamo tenuto a riposo nel primo tempo, poi nella ripresa è entrato ed ha fatto ciò che sa fare".

Sull'arbitraggio: "Noi non giochiamo per vincere lo scudetto, ma abbiamo il diritto per vincere le partite. Oggi invece non è stato così, sembrava che non avessimo il diritto. I campionati si decidono anche se gli arbitri sbagliano a favore delle favorite per il titolo. Il signor Di Paolo ed anche il Sig. Di Bello mi hanno fatto vergongare di essere lì. C'era un rosso a Zanoli, nel primo tempo doveva essere ammonito. Il rigore non fischiato a Zaniolo è rigore, la palla dopo la parata è lì e c'è contatto con il portiere. Ma c'è molto di più, dico basta e ci vuole rispetto per noi".