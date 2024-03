Morte Maradona, via al processo il 4 giugno: convocati 291 testimoni, chi è accusato di omicidio

Morte Diego Armando Maradona, forse il momento della verità sta per arrivare. Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, inizierà il prossimo 4 giugno in Argentina il processo a carico di otto tra medici e infermieri accusati di omicidio con dolo eventuale.

Morte Maradona, chi sono gli 8 indagati: nomi e ruoli

Gli indagati sono: il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Angel Diaz, il medico coordinatore Nancy Edith Forlini, il coordinatore degli infermieri Mariano Ariel Perroni, l'infermiere Ricardo Omar Almiron, l'infermiera Dahiana Gisela Madrid e il medico Pedro Pablo Di Spagna.

La cura dei Pm è di «cure insufficienti e temerarie: Maradona fu abbandonato alla sua sorte», anche perché l’equipe medica avrebbe dovuto seguire l’ex fuoriclasse argentino dopo l’operazione al cervello del 3 novembre 2020. Convocati 291 testimoni per giungere alla verità.