Moratti: "No all'algoritmo ma si agli stadi aperti con attenzione. Hamsik? Lo volevo, ma De Laurentiis disse no!"

"Dobbiamo ancora tenere alta la concentrazione. L'idea di riaprire gli stadi per qualcuno è positiva, ma vediamo quanto sarà possibile. Algoritmo? Ci affidiamo con decisione e coraggio a delle situazioni, ma l'algoritmo non è adatto. Coppa Italia? Belle le partite in chiaro, lo spettacolo è assicurato viste le squadre che ci partecipano. Hamsik? Mi piaceva molto, lo seguivo dal Brescia ma non lo prendemmo. Ne parlai con De Laurentiis ma se lo voleva tenere. Il Napoli ha avuto grandi successi, non ha vinto il campionato ma ci è andato vicino. Il mondo dovrà riprendersi economicamente, la situazione sarà delicata. Le squadre dovranno rinforzarsi ma avranno problemi economici. Zhang-Conte? Ci sono le possibilità pe vincere. Mertens? Mi avrebbe fatto piacere vederlo all'Inter, perfetto con Lukaku. Per Lautaro al Barcellona non so cosa accadrà".