Mora: "Nelle avversità il Napoli è ancora là e il merito è di Gattuso: mancano 10 partite, tutto può succedere..."

Napoli Calcio - Nicola Mora è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto:

Gattuso sembra essersi ripreso, col rientro degli attaccanti.

"Nelle avversità il Napoli è ancora là, e se è così il merito deve essere di Gattuso: in alcuni momenti della stagione giocavano ogni tre giorni con sei elementi di grandissimo spessore fuori, normale che prestazioni e risultati avessero flessioni. Però sono rimasti aggrappati con attaccamento all'allenatore dopo che questo è stato messo più volte in discussione: ora hanno ritrovato gioco e risultati, vincendo gli scontri diretti si rilanciano nella corsa Champions. La rosa secondo me è costruita bene sia in quantità che in qualità. Mancano dieci partite, e auguro loro di tornare nella massima competizione europea: lo meritano squadra, società e tifosi".

Com'è stato giocare con Pinilla?

"Quando è arrivato (al Grosseto, ndr) ho pensato: 'Ma questo che ci sta a fare qua con noi?'. Abbiamo usufruito delle prestazioni di un ragazzo eccezionale, ma se a quell'età non sei ancora su grandi palcoscenici significa che qualcosa c'è. Io però ho trovato un grandissimo ragazzo, lavoratore serio e di qualità, anche se la vita è fatta pure di imprevisti e fortuna: in Nazionale ha raccolto molto, nei club non troppo".