Ultime calcio - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino ha parlato dopo il pareggio per 0-0 contro il Bologna:

“Abbiamo affrontato una grande squadra, non è lì a caso. I ragazzi sono stati strepitosi, non era facile affrontare il Bologna in casa oggi. Solo Inter e Milan li hanno battuti qui. Lasciare la famiglia Monza? Sono legato a questa squadra, mi godo queste ultime sei partite e poi parlerò con Galliani”.