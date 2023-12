Monza, Palladino a Dazn: "Siamo in emergenza in difesa, da napoletano è una partita diversa per me"

Raffaele Palladino è intervenuto nel pre partita di Napoli Monza ai microfoni di Dazn:

"Izzo purtroppo ha lavorato tutta la settimana bene e ieri ha avvertito fastidio al ginocchio. Ha provato e non c'è l'ha fatta. Abbiamo diversi problemi, siamo in emergenza dietro. Sono convinto che chi andrà in campo farà una grande partita. Ho ricevuto tanti messaggi per questa partita, da napoletano venire nella mia terra mi porta chiaramente a ricevere messaggi di stima e affetto di amici e familiari. Il mio obiettivo però non è personale, siamo qui per rappresentare il Monza e fare una grande partita".