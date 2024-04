Monza, Palladino: "Complimenti al Napoli, possono chiudere alla grande! Io e Colpani in azzurro? Dico che.."

Monza-Napoli 2-4, finisce così il match pomeridiano dell'U-Power per la 31a giornata di Serie A. Delusione lombarda dopo l'illusione iniziale dopo appena 9 minuti. Raffaele Palladino ha commentato la disfatta in conferenza stampa nel post partita.

Monza-Napoli 2-4, il commento di Palladino

Esordisce così l'allenatore: "Oggi abbiamo preso dei goal di una qualità tecnica e balistica incredibile, lì potevamo farci poco. Al di là di questo, faccio i complimenti al Napoli perché ha fatto un ottimo secondo tempo. Nel primo tempo ce la siamo giocata, nella ripresa ci hanno presi un po' più alti e potevamo fare meglio nella gestione della palla. Poi ci sono stati quei 6 minuti difficili ma dispiace prendere il 4° goal perché potevamo evitare. Vanno però fatti i complimenti al Napoli e ho detto alla squadra che dobbiamo essere orgogliosi, ce la siamo giocata con una grande squadra".

Sul suo futuro e in particolare il Napoli, squadra a cui è accostato: "Il mio futuro è sabato a Bologna. Ora pensiamo a questa gara. Il mio futuro sono queste 7 partite".

Sul Napoli in grande spolvero: "Lo avevamo detto: era una squadra in difficoltà ma 10/11 erano coloro che hanno vinto il campionato. Sapevamo che dopo la sconfitta di domenica volevano riscattarsi, poi hanno tirato fuori questi goal clamorosi e potevamo farci poco. Ora abbiamo 7 partite e cercheremo di fare del nostro meglio. Obiettivo europa per loro? Penso alla mia squadra. Poi sicuramente hanno grandi giocatori e stanno bene, ha tutte le carte in regola per fare un finale di stagione alla grande".

Sull'azzurrino Zerbin e Colpani in un 4-3-3 azzurro: "Zerbin ha fatto un ottimo primo tempo. Nel secondo è calato fisicamente ma nel primo ha fatto bene, ha difeso bene sulla sinistra e attaccato bene anche con un grande assist. Ha fatto un'ottima prestazione. Per quanto riguarda Colpani, lo vedo bene nel nostro 4-3-3. Deve continuare così, può giocare in qualsiasi ruolo. Ha grandi qualità tecniche ma mi sta piacendo perché sta alternando anche ottime cose in fase di non possesso".

Sul calo nella seconda parte: "Abbiamo fatto una buona fase di non possesso, il Napoli fa tanti movimenti e rotazioni. Avevamo speso tanto. Zerbin non giocava da un po' e non aveva tutti i 90 minuti nelle gambe, Birindelli ha finito coi crampi. La squadra poi si è scoraggiata prendendo quei goal in 6 minuti, ci siamo disuniti".

Se si sente sottovalutato dall'opinione pubblica considerando i risultati raggiunti: "Sinceramente sì. Riconfermarsi in Serie A non è facile e non lo era dopo che lo scorso anno abbiamo fatto grandi cose da neo-promossa. Va dato più merito ai ragazzi che stanno facendo qualcosa di unico e storico nel percorso del Monza. Se l'opinione pubblica non risalta questa cosa e sembra quasi scontato, noi invece siamo ben consapevoli e vogliamo continuare così e cercare di finire la stagione al massimo".