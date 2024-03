Monza, Galliani: "In due anni di Serie A abbiamo battuto Milan, Juve, Inter e Napoli"

L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha presentato la nuova importante partnership commerciale fra il club e la Simmenthal oltre al rinnovo dell’accordo con MSC e parlato del suo Monza: "Il Monza non si è mai posto l’obiettivo di andare o non andare in Europa. Il primo obiettivo è mantenere la categoria poi quello di fare il massimo. Vogliamo provare a vincere ogni partita e non ci poniamo limiti. Io sono tifoso di questa squadra e in 2 anni di Serie A abbiamo battuto il Milan, la Juve, l’Inter e il Napoli".