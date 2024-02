Monza, Palladino: "Messaggi a De Laurentiis? Rispondo così"

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro la Salernitana, commentando anche le voci su un suo futuro sulla panchina del Napoli. Ecco le sue parole:

Un Palladino così bravo manda messaggi a De Laurentiis?

"No. Sapete che sono diplomatico quando si parla di determinati argomenti. Io sono concentratissimo su questa avventura, ci attendono gare di un certo livello e non sarebbe giusto pensare a quello che sarà. Sono ambizioso, concordo con Galliani quando dice che parleremo a fine stagione. La fortuna di un allenatore è avere al proprio fianco un grande direttore. Averlo con me nella quotidianità mi rende strafelice di lavorare per questa società. Se il tecnico è bravo e il direttore è di spessore, il binomio non può che essere vincente".