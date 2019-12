Montuori: "Hanno 'sfottuto' Callejon, l'hanno fatto scaldare senza farlo entrare. Dietro il nuovo ritiro c'è De Laurentiis. La stampa non sa niente e lecca!"

A Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A, è intervenuto Gennaro Montuori, ex capotifoso e conduttore della trasmissione. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Callejon è stato messo fuori ruolo, ma di lui si sente la mancanza. L’hanno sfottuto quando l’hanno fatto scaldare senza farlo entrare. Per me è uno dei calciatori più forti della storia del Napoli. Si stanno facendo male a vicenda, allenatore e De Laurentiis. Un operaio prende 1200 euro al mese e si tengono ben stretto il loro lavoro. Mertens, per 2 milioni di euro in più è normale che vada via, poi viene chiamato markettaro dal presidente. Nuovo ritiro? Non credo che all’improvviso Ancelotti abbia cambiato idea, chissà che non ci sia De Laurentiis dietro questa scelta. Meret è rimasto fuori squadra, Mertens, Callejon anche fuori così come Mario Rui, il Napoli equivaleva il Bologna in campo sulla carta. Mi preoccupa Ancelotti come mi preoccupava Benitez, quando fece fuori Koulibaly e Jorginho. Come se stesse facendo un dispetto a qualcuno Carlo Ancelotti. Molte volte vedo che qualcuno ‘lecca’ e si schiera a favore della società, ma poi si mettono contro la gente. Chi dirige l’orchestra è la SSC Napoli con certi personaggi che in un certo senso fanno parte della società. La stampa è povera e ricca di notizie, ma in realtà non sa niente. Tifoseria di oggi? A Roma, Pallotta, ha deciso di togliere di mezzo questa videosorveglianza sugli spalti dello stadio. Si è reso conto che stavano uccidendo il tifo. Se tolgono bandiere e tamburi uccidono il calcio. Io mi siedo al mio posto nei Distinti. Mi chiedo perché De Laurentiis voglia togliere le bandiere ai tifosi in Curva, parliamo di gente che ha sacrificato una vita per il Napoli. La società ha detto ad Ancelotti di far giocare tutti. Younes è più giovane di Callejon, per cui gioca Younes e non Callejon. Tempo fa chiesi al Napoli di farmi affiancare da un altro collega per essere aiutato, me l’hanno rifiutato. Così decisi di non andare più. Poi Baldari mi chiedeva che domande avrei fatto, assurdo”.