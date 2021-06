Monti: "Napoli-Verona? C'è poco da dire, bisognerebbe chiedere scusa. Insigne sa che quest'anno..."

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianluca Monti, giornalista:



"Insigne? Tutto in realtà è semplice fluido, ovviamente le due parti faranno le valutazioni del caso. Insigne sa di avere un potere contrattuale importante e ha necessità di firmare l'ultimo contratto importante. Dal canto suo il Napoli fa un altro tipo di valutazione, forse ritiene che le cifre che Insigne guadagna in questo momento siano le stesse per il potenziale futuro. Bisognerà trovare una sintesi economica e progettuale. Non mi preoccuperei più di tanto però ora la situazione va affrontata. Napoli-Verona? Credo che il Napoli non stia parlando per scelta che può essere più o meno condivisibile. La rincorsa Champions è stata entusiasmante ma si è arenata all'ultima giornata. Ci sarebbe in realtà poco da dire ma solo da chiedere scusa. Il mercato del Napoli migliore sarebbe quello che non prevede cessioni di sorta. Vrsaljko? Paolo Cannavaro ne raccontava mirabilie. Magari all'Atletico Madrid non si è espresso sui livelli di Sassuolo. Ma è un giocatore da Napoli".