Monti: "De Laurentiis e Spalletti giocano in difesa per paura di subire un colpo basso"

Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Gianluca Monti, giornalista:

“Il Napoli ha tanti calciatori forti e di cui c’è ancora bisogno. Non necessariamente ciò che arriverà sarà del livello di chi andrà via. L’addio di Insigne sarà già dura da digerire sia dentro che fuori dal campo e mi auguro che sia una restaurazione e non una rivoluzione.

De Laurentiis e Spalletti separati in casa? E’ forte come accezione. I due ora si conoscono ed entrambi giocano in difesa per paura di subire un colpo basso”.