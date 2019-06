Monti a CN24: "Uno come Ancelotti ha bisogno di avere delle conferme dalla società. Manolas? Meno senso tattico di Albiol"

Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il mercato globale è cambiato negli ultimi anni, magari nei prossimi anni anche gli ultra trentenni potrebbero essere monetizzati in altri modi. In questo momento il Napoli è aggressivo dato che altre società hanno problemi con il fair play finanziario, il cambio di rotta mi sembra evidente e forse era anche necessario. In uscita bisognerà vedere quanto si saprà essere bravi nel vendere.

Uno come Carlo Ancelotti ha bisogno di avere delle conferme dalla società, in Serie A sono arrivati altri allenatori di talento: è prestissimo per parlare di impatto degli allenatori, ma avere uno come Ancelotti può rappresentare un vantaggio sebbene in campo ci finiscano per andare i calciatori.

Manolas è diverso da Albiol, c’è meno qualità nel far ripartire l’azione e forse meno senso tattico rispetto allo spagnolo, ma fisicamente è impressionante: è difficile trovare in Italia qualche attaccante in grado di mettere in difficoltà il greco e Koulibaly, al netto di errori di posizionamento”