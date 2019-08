Monti a CN24: "Milik me lo tengo stretto! Il destino è nelle mani di Icardi"

Il giornalista Gianluca Monti è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Icardi? Non è una situazione impossibile, tutto dipende dal calciatore e dalla signora Wanda. Il Napoli è disposto a fare un'offerta importante, ha fatto capire quali sono le intenzioni azzurre ma c'è da capire cosa vogliono Icardi e Wanda Nara. Non escluderei un anno di braccio di ferro tra Inter e Icardi, non mi sorprenderei".

"Milik? Il Napoli sta cercando un attaccante, sia che possa essere un'alternativa o un complementare a Milik. Milik è un attaccante da venti gol a stagione, io me lo tengo stretto. Non vedo motivi per essere critici nei confronti di Milik. Il Napoli sta semplicemente cercando un attaccante più forte di lui, come lo è Icardi. Sono dinamiche normali nel calcio".