Montervino: "Troppi errori, gli avversari li aspettano per vincere le gare contro il Napoli. Meret? Se lasciato a casa di proposito è gravissimo"

Ultime calcio Napoli – Francesco Montervino ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Di Lorenzo non poteva fare peggio di così in occasione del gol preso. Bastava il piatto, ha preferito l'intervento di spazzata. Poteva mettere una pezza all'errore di Ospina, invece ha fatto peggio. Senso di fragilità? La risposta è proprio lì: la squadra non riesce a scrollarsi di dosso quell'errore che si commette sempre in partita. Le avversarie sanno che tanto alla fine l'errore arriva. Meret? Non è possibile che mi possa privare, da allenatore, di un portiere visto che può accadere di tutto e Ospina poteva farsi male. Se la scelta è per una questione ambientale e di non volerlo portare in panchina, è gravissimo. Demme e Lobotka? Servono tanto nell'immediato. Sono stati presi calciatori che servono ora. Due giocatori giusti. Demme è il calciatore che serviva per le caratteristiche: non ha grande struttura, ma sa mettere palla filtrante con visione di gioco. Non serviva il play alla Pirlo, ma alla De Rossi o Tonali, capaci di interdizione. Lobotka bravo, ma non credo parta titolare. E' un robottino che può giocare al posto di Allan”.