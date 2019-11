Montervino: "Sosta importante per il Napoli, Milano può rappresentare la svolta"

Francesco Montervino, ex calciatore e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Diretta Sportiva, trasmissione radiofonica in onda su Radio Sportiva. Ecco le sue parole sul Napoli.

Sulle parole del Vicepresidente del Napoli: "Quando si elogia il Napoli del passato si fa un parallelo con oggi: Edo De Laurentiis parlava di altre sfide, il suo intento era far capire che noi giocavamo su campi di periferia e non in Champions League. Ho visto un Edo De Laurentiis con esperienza, carico, così come è sempre stato. Ha voglia di far capire cosa rappresenta Napoli anche per i calciatori. Insigne? Interpreta il ruolo di capitano nella sua maniera, è sbagliato dire che lo fa male".

Su Milan-Napoli: "La sosta è stata di aiuto. Per San Siro mi aspetto una squadra vogliosa di fare risultati importanti su tutti i campi. Penso che Milano possa rappresentare la svolta in questa stagione, il Napoli può ancora dire la sua anche in campionato".