Montervino: "Mertens può far male al Barça, è troppo napoletano! Messi? Impossibile fermarlo ma lo si può limitare: ecco come. Firmerei per lo 0-0"

Ultimissime calcio Napoli - Francesco Montervino, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Avrei voluto essere parte di questa sfida epica tra Napoli e Barcellona, lo merita tutta la città. Come marcare Messi? Ma perché? Si può marcare? Non dà la percezione di poter essere fermato, fa lo stesso effetto di Diego Armando Maradona. Era marcato da tre o quattro uomini che scoprivano inevitabilmente altre porzioni di campo. Essere stretti tra i reparti lo limita tanto perché gli impedisce di ricevere palloni puliti. Condivido la scelta di puntare su un centrocampo con Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. I primi due stanno facendo molto bene mentre il polacco è il calciatore che può fare la giocata da un momento all’altro. Per affrontare un centrocampo tecnico serve una linea mediana di altrettanta qualità per palleggiare. Se giocherà Vidal, Messi avrà ancora più libertà e sarà ancora più difficile che un calciatore possa prenderlo. Mertens è in grado di far male a Piquè e Lenglet, è troppo furbo, troppo napoletano per farsi imbrigliare. Firmerei per uno 0-0 perché sarà fondamentale non prendere gol in vista del ritorno".