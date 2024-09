Montervino: "Il caso Osimhen ha dimostrato che il Napoli non accetta ricatti"

Francesco Montervino, ex centrocampista e capitano del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: "Osimhen? Il prestito al Galatasaray sgrava il Napoli dallo stipendio del nigeriano, ma è fuori dubbio che gli azzurri non fanno una plusvalenza e dal punto di vista del bilancio non è stata una cosa positiva, anche se la società partenopea ha dimostrato che non sta ai ricatti dei giocatori e dei procuratori. Rinnovo Kvaratskhelia? Andava fatto dopo la vittoria dello Scudetto. Svincolati? Di nomi ce ne sono tanti, ma vedendo gli ultimi acquisti del Napoli e la reazione nell'ultima gara non prenderei nessuno dal mercato svincolati, anche se un difensore potrebbe sempre servire. Con l'entrata di Lukaku c'è stato grande entusiasmo da parte dei tifosi azzurri presenti al Maradona. Ha avuto un impatto forte e ha fatto qualcosa di straordinario. La Roma è una squadra forte, lo si è visto anche contro la Juventus. L'inserimento di Hummels ed Hermoso mi fa pensare che i giallorossi vogliano lottare per la Champions. La vittoria contro il Parma vale perchè gli azzurri ora sono ad un solo punto dal primo posto. La squadra di Pecchia si è dimostrata forte e arriverà nella parte sinistra della classifica, al Maradona ha giocato un grande calcio e per questo motivo la vittoria dei partenopei vale tanto".