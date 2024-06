Montervino: "Di Lorenzo dovrebbe metterci la faccia, Kvara merita un rinnovo importante"

Francesco Montervino, ex centrocampista e capitano del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato: "Di Lorenzo? Dovrebbe parlare lui. Non voglio sindacare sulle strategie dell'agente e sulle volontà del calciatore, ma dovrebbe metterci la faccia. Avrebbe vari modi, anche sui social, per poterlo fare. A volte i capitani si assumono delle responsabilità anche eccessive, ma dovrebbe raccontare la sua versione dei fatti. Kvara è assolutamente da tenere, il Napoli deve ripartire da lui e da Di Lorenzo. Kvara merita un rinnovo a cifre importanti. Chi al posto di Osimhen? Adoro Zirkzee, anche se non sembra un obiettivo del Napoli al momento. Obiettivo con Conte? Bisogna pensare per forza al vertice con lui, già in precedenti occasioni ha vinto il campionato con squadre che l'anno precedente avevano fatto male".