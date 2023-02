Montefusco: "La mossa più importante Spalletti l’ha fatta quando ha mandato via dal campo Osimhen"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha portato in azzurro degli ottimi giocatori, la mossa più importante il mister Luciano Spalletti l’ha fatta a Castel di Sangro quando ha mandato via dal campo Victor Osimhen. Quando parlai con Spalletti gli feci i complimenti dicendo che aveva fatto una cosa importantissima: con quel gesto ha fatto capire alla squadra che c’era un leader, e ora tutti sanno che c’è qualcuno alla guida. Vi ricordate quando Spalletti veniva criticato per i cambi? Sono un terno al lotto, se con la Roma toglie Osimhen e Kvaratskhelia e finisce 1-1, sicuramente qualcuno avrebbe contestato le sostituzioni”