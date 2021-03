Montefusco: "Fabian Ruiz ha classe ma non serve a niente vicino a Bakayoko. Insigne? Giocatore incompreso dai tifosi"

Napoli Calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Vincenzo Montefusco, allenatore.

"Fabian Ruiz da vendere? Una scelta che può fare il Napoli ma è uno dei calciatori che ha più classe ed è portato alla regia. Come tutti gli altri però va usato per le sue caratteristiche. Se lo metti vicino a Bakayoko non serve a niente, se lo proteggi come un mediano di sostegno può diventare un giocatore importante. Il calcio è una materia semplice, bisogna mettere ogni uomo al posto giusto. Insigne? L'ho visto crescere, aveva delle qualità e si vedeva da ragazzino. Lui è l'unico calciatore che mette in condizione gli altri di segnare, solo che i napoletani lo stanno capendo troppo tardi. Bakayoko è venuto meno, non si è capito come abbia fatto ad andare al Chelsea. Molto dipende sempre dagli uomini schierati nel mezzo. Corsa Champions? Non mi meraviglio che Gattuso, una volta superati i problemi, abbia ottenuto risultati. La presidenza può fare ciò che vuole e Gattuso non deve dimenticare che anche lui venne a Napoli parlando alle spalle di Ancelotti. Meret? Non mi fa impazzire ma pare che abbia grandissime qualità. Io lo terrei e lo farei giocare proprio per vedere cosa può fare fino a fine campionato. Gattuso ha fatto una scelta e gli è andata bene".