Montefusco: "Conte non mi è piaciuto: perché è arrivato a questo?"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Vincenzo Montefusco, ex calciatore e allenatore, che ha commentato l'esclusione del Napoli dalla Coppa Italia per mano della Lazio: "Sono un estimatore di Conte, sono stato felice quando è arrivato a Napoli ma ieri sera non mi è piaciuto per niente. Mettere in campo una squadra del genere contro una Lazio che aveva anche lei qualche titolare fuori è una mancanza di rispetto nei confronti di avversari, tifosi e società. Perché è arrivato a questo uno come Conte? Le scuse tirate fuori non stanno in piedi. Bisogna capire perché ha cambiato tutti gli 11, mettendone altri che non hanno mai giocato insieme. Una società che spende 150 mln già fa capire che il discorso di qualificarsi solo in Champions non sta in piedi.

Conte ha l'obbligo di vincere con questa squadra. Neres, Raspadori, Simeone, Ngonge: quante hanno un parco attaccanti così? Forse l'Inter. Il Napoli come rosa, anche tecnicamente, è molto forte. Io sono un estimatore di Conte, lo ripeto, ma deve lottare con l'Inter per vincere lo Scudetto. Ma ripeto: come mai prima della partita dice che vuole valutare i suoi giocatori ma chiede già 3-4 calciatori? Chi trovi meglio di Raspadori, Neres, Simeone sul mercato a gennaio?".