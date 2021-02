Jorge Molina, l'agente: "Il Napoli ieri ha fatto una buona partita, ma è stato poco cinico. Al ritorno mi aspetto una squadra diversa"

Ultime notizie calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Domingo Sevillano Hernandez, agente tra gli altri di Jorge Molina.

"Per me il Napoli ha fatto una buona partita, è una squadra forte e con ottimi giocatori. Non mi sembra che sia stato così malvagio, ha creato molto ma è stato poco cinico rispetto al Granada. Questo però non cambia la competitività del Napoli. Ho parlato ieri con Jorge: c'era soddisfazione nello spogliatoio ma anche la consapevolezza che ancora non è stato fatto nulla. C'è ancora la gara di ritorno e tanto da fare contro un Napoli forte e dai grandi giocatori.

Risultato che tiene ancora in corsa il Napoli? Sicuramente mi aspetto un Napoli diverso, i gol di vantaggio danno una garanzia ma sono coscienti che si dovrà lottare fino all'ultimo. Molina era un po' seccato per le occasioni fallite ma lui per caratteristiche crea gioco per altri, non è un goleador. Di certo è rammaricato ma sono soddisfatto della sua prestazione. Molina sta al Granada come Ibrahimovic al Milan? Aveva avuto un'offerta fuori dall'Europa ma il Granada non guarda alla sua età ma al suo rendimento. La società e l'allenatore sono gli artefici di questo miracolo".