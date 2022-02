Moggi: "Napoli al completo la squadra migliore! Difficile che la Juventus possa entrare in Champions"

Ultime notizie calcio Napoli - Luciano Moggi, ex dirigente sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Juventus in Champions? L’obiettivo sarebbe quello ma ritengo sia molto difficile. L’Inter è andata; il Napoli, se recupera tutti i giocatori, potrebbe competere con l’Inter. Dopo i nerazzurri è la squadra migliore o, addirittura, al completo, superiore all’Inter perché ha più imprevedibilità. L’Atalanta ha un punto in più e una partita in meno e recuperare questi punti mi sembra abbastanza difficile. Il rinforzo è stato l’attaccante ma bisogna che sia servito nel migliore dei modi e il centrocampo della Juventus non mi sembra adatto in questo. Per me, il Napoli ha avuto sfortuna quest’anno perché, tra Covid, infortuni e Coppa d’Africa, ha perso mezza se non tre quarti di squadra. Io ricordo quando era primo a pari punti con il Milan e mi sembrava la squadra migliore perché nascondeva imprevedibilità e qualità, importanti per vincere la partite. Pur perdendosi per strada, non significa che, recuperando tutti i giocatori, non sia una squadra competitiva. Riconosco che l’Inter ha tanti punti però si possono tranquillamente perdere. L’Inter deve venire a giocare a Napoli e andare a Bergamo. Ci sono tante partite che possono modificare la fisionomia della classifica. L’Inter è favorita ma non lascerei da parte il Napoli che, se recupera bene tutti, è una squadra fortissima. Tra l’altro, non aveva bisogni nemmeno di grandi ritocchi perché, nel mercato di riparazione, agiscono quelle società che, sostanzialmente, hanno sbagliato qualcosa“.