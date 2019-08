Moggi: "L'Inter sarà costretta a regalare Icardi o tenerlo in tribuna

Calciomercato Napoli - Luciano Moggi, ex dirigente, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb. Eccone alcuni passaggi:

“L’Inter sarà costretta a regalare Icardi. O a tenerlo in tribuna. Meglio pagare sei milioni di stipendio che perdere un campionato. Icardi a modo suo è un potenziale campione, se lo dai ad una società competitiva rischi di dargli quel qualcosa in più. E la Juventus potrebbe approfittarne. Anche se i bianconeri non hanno necessità estrema di Icardi. Il gioco si focalizza su Ronaldo e Icardi non è uno che va recuperare il pallone. La Juve non muore dalla voglia di prendere Icardi. O resta all’Inter o i nerazzurri lo regalano”.