Moggi attacca Sarri: "Errori grossolani, la difesa della Juve è un guaio! La formazione dei bianconeri non la devono fare i tifosi..."

Ultimissime calcio - Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di "Libero" dicendo la sua sull'operato di Maurizio Sarri in bianconero:

"Preso dalla voglia di stupire, il mister ha usato il super tridente anche contro la Lazio in Supercoppa sbagliando grossolanamente: non devono essere i tifosi a suggerire la formazione. Ha sottovalutato il gioco dei romani che non è fatto di palle lunghe e pedalare ma di ampiezza in tutte le parti del campo. Eppure, il guaio non è la fase offensiva ma la difesa, che subisce tre reti. Anche contro la Sampdoria, al di là del buon primo tempo, alla fine hanno vinto approfittando di due giocate prodigiose di Ronaldo e Dybala, non certo per il gioco e con una difesa in sofferenza”.