Modugno: "Che affare prender Demme a 12 mln! Oggi ho parlato con Hysaj e vedo che la voglia c'è"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sono state accontentate le richieste di Gattuso sul mercato, il Napoli ha speso tanto guardando anche in prospettiva. A giugno ci aspettiamo qualche cessione. Sono arrivati giocatori importanti, al mercato del Napoli do un voto alto perché non ha buttato i soldi. A gennaio il mercato ha dei parametri differenti. Prendere Demme a 12 più bonus è stato un grande affare, è un giocatore fatto, era il capitano del Lipsia. L’acquisto di Petagna è stata una buona intuizione, poi dipenderà da chi sarà il suo partner d’attacco. 7.5/8 al mercato del Napoli, operazioni efficaci. Si può discutere sull’opportunità di prendere un esterno sinistro, ma ha inciso il fatto che a sinistra possono giocare anche Hysaj e Di Lorenzo. Malcuit? Per i giocatori che rientrano da certi infortuni aspetto il campo. Barcellona? Il calcio è un romanzo meraviglioso, fatto di storie pazzesche. Il Barcellona, qualche anno fa, si trovò fuori dalla Champions contro la Roma di Manolas. Anche il Napoli può scrivere certe storie, ma è giusto pensarla che sia una gara molto difficile. Oggi ho parlato con Hysaj e la voglia di sognare c’è. Koulibaly? Non credo giocherà lunedì, ha avuto un problema muscolare e non c’è la voglia di rischiarlo. Sta bene, è a disposizione, ha voglia di giocare, ma la voglia non è mai mancata”.