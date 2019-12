Modugno: "Higuain il miglior attaccante del decennio. Non ci dimentichiamo che anche Cavani fu fischiato"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Higuain? I risentimenti sono inutili, a dire il vero è successa una cosa molto semplice, aveva una clausola rescissoria, è venuta una società, la Juventus, che l'ha pagata ed ha portato via il calciatore. Napoli è una città che ha memoria corta, l'Higuain napoletano è stato meraviglioso, che con Sarri in azzurro ha fatto delle cose veramente incredibili. Gonzalo è stato straordinario, inutile l'ipocrisia. Inutile girarci intorno, se Higuain fosse rimasto a Napoli, quella squadra col Pipita avrebbe sicuramente vinto lo scudetto. Con quel feeling ambientale che si era creato, la squadra avrebbe trionfato, sono sicuro di quello che dico. C'era tutto per portare il tricolore a casa. Anche Cavani in passato è stato fischiato dai napoletani, come Maradona che consegnò la Coppa Uefa a Ferlaino ed in testa aveva già un'altra squadra, ricordiamo che il Pibe dopo Stoccarda voleva andare al Marsiglia".