Ministero Salute, Costa: "Per fine anno si potrebbe tornare con la capienza degli stadi al 100%"

Ultime calcio - Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha parlato il Sottogretario al Ministero della Salute Andrea Costa:

“Lo sport italiano ci ha regalato tante soddisfazioni quest'anno, dalle Olimpiadi agli Europei passando per la pallavolo. Aumento dei tifosi negli stadi? Il Governo si è preso un impegno preciso, il 30 settembre faremo una verifica per vedere se si potrà aumentare la capienza degli stadi. Il quadro è positivo e dobbiamo essere contenti. Dobbiamo ringraziare i tanti italiani che si sono vaccinati e le misure che abbiamo messo in campo. Dobbiamo procedere con prudenza e non paura, a fine mese rivedremo le capienze degli stadi. Prevedo sin da subito di poter arrivare al 75 o 80% della capienza negli stadi e poi in poco tempo credo che si possa arrivare anche al 100%. Quindi per fine anno si potrebbe tornare con la capienza degli stadi al 100%.

Multe per mancato distanziamento al Maradona? Due elementi fanno la differenza: la responsabilità individuale e i controlli, ci vorrebbe uniformità e un maggiore sforzo. Chiediamo un sacrificio ai cittadini per questo ultimo tratto di strada da fare insieme, penso che l’uscita dal tunnel sia vicina.