Milano Azzurra, il vice pres. "Abbiamo voluto fortemente la manifestazione per Maradona per un motivo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nicola Della Valle, vicepresidente Milano Azzurra.

"Abbiamo voluto fortemente la manifestazione per Maradona. Come calciatore è inarrivabile, Ma sappiamo bene anche le opere compiute in vita da Diego, soprattutto ciò che concerne la beneficenza: Maradona amava i bambini. Abbiamo intrapreso questa iniziativa rendendo partecipi alcuni ex giocatori con videomessaggi, tutto questo per onorare la sua memoria”