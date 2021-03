Milan, Tonali: "Gattuso? Lo sento ogni tanto, è come un padre nel mondo del calcio! Mi cazzia sempre..."

Ultime Serie A - Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

“Sembra strano, ma stiamo cercando di dimenticare la trasferta di Manchester perchè è quello che serve quando ci sono questo tipo di partite. Ci siamo presi il risultato nel finale con merito, ma domenica c'è un'altra partita fondamentale. Abbiamo dato un segnale importante, perchè nessuno se lo aspettava. Solo noi che facciamo parte del gruppo Milan e lavoriamo tutti i giorni insieme ci credevamo. Abbiamo dato un segnale importante, non solo alle squadre di Europa League. Questa partita è sicuramente uno dei momenti più belli da quando sono qui, insieme al giorno del mio arrivo al Milan.

Abbiamo ripreso sei partite oltre al novantesimo perchè non molliamo mai, siamo una grande squadra e stiamo dimostrando di essere una squadra forte che lotta per 90 minuti. Non dico che siamo tornati, perchè siamo sempre stati questi. Siamo contenti di quello che stiamo facendo.

Con Gattuso ci sentiamo ogni tanto. Per me è come un padre nel mondo del calcio e può darmi consigli sia come uomo che come calciatore. Non ci sentiamo spessissimo, ma nel corso della stagione capita come è giusto che sia. Lui mi cazzia sempre, ma è fatto così. E' una persona che elogia poco e pretende sempre tanto, ma è giusto così"