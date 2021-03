Serie A - Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro il Napolie ha fatto il punto della situazione sui calciatori infortunati.

"Romagnoli si è allenato in parte con la squadra, deciderò domani mattina. Calabria anche lui, in dubbio per domani. Recupereremo Hernandez, Rebic e Calhanoglu. Mentre Mandzukic, Ibra e Bennacer la settimana prossima