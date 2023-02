Notizie Calcio - Addio ai sogni di una doppietta scudetto per il Milan di Stefano Pioli dopo il crollo in questo inizio di 2023.

Pioli parla del Napoli

Lo stesso allenatore ne ha parlato in conferenza stampa in vista del derby: “La zona Champions è un obiettivo importante e non va data affatto per scontato. Per quanto riguarda invece lo scudetto, basta vedere le classifiche dei vari campionati per capire che il Napoli che sta facendo qualcosa di impressionante. Con le altre siamo lì e c'è ancora la Champions".