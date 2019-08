Milan, Paquetà azzarda: "Non ci accontentiamo del secondo posto, vogliamo vincere anche la Champions"

Lucas Paquetà, trequartista del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco alcuni estratti riportati da milannews.

“Giampaolo per me è un professore. Ha nuove idee ed è preciso nel trasmetterle. Ha modificato il modo di giocare nel modo e nella forma, sia in attacco che in difesa. È attento a tutto e questo ci permette di giocare bene".

Sulla rosa attuale:

“Ad oggi la squadra ha grandi giocatori e ha conquistato grandi risultati. Meritiamo la Champions League, dobbiamo tornare a vincerla giocando bene a calcio. Dobbiamo puntare in alto, non dobbiamo accontentarci del quarto o del secondo posto. Il nostro obiettivo deve essere il primo posto".