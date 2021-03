Milan-Napoli, la moviola di Bergonzi: "Pasqua ha perso la bussola nel finale: c'era il rigore per il Milan e Theo andava espulso"

Ultime notizie calcio Napoli - Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per me ieri c'era rigore per il Milan per il contatto tra Bakayoko e Theo Hernandez. Poi ovviamente sono valutazioni soggettive, ma il contatto c'è stato ed è stato anche un intervento un po' ingenuo da parte del centrocampista. Mazzoleni ha fatto benissimo a mandare Pasqua al monitor, così come accetto la posizione del direttore di gara di restare sulla sua posizione. Ha fatto bene ad andare al monitor e a non cambiare la sua decisione dal momento che l'ha giudicato un contatto di poca intensità. Pasqua è un ottimo arbitro e farà una grande carriera. Ieri però ha perso la bussola tra il rigore ed il fallo di Theo Hernandez. Quello è rosso tutta la vita: rincorsa da lontano ed intervento a palla lontana pericolosissimo.