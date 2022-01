Brahim Diaz del Milan ha parlato a Sport Mediaset.

Quali sono gli obiettivi stagionali?

"Ci sono ancora tante partite, manca tanto, vogliamo vincere il derby contro l’Inter e ce la metteremo tutta per farlo. Per lo scudetto sono in corsa tante squadre, e noi siamo una di queste. Cercheremo di lottare fino alla fine del campionato”.

