Milan, Bonera: "Napoli grande squadra, ma vogliamo restare in alto il più possibile. Pioli era contentissimo. Ibra? Non è solito uscire dal campo..."

Napoli-Milan - Daniele Bonera, collaboratore di Stefano Pioli, stasera in panchina al San Paolo contro il Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sky al termine della gara. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Non abbiamo grosse indicazioni su Ibrahimovic, sembra un problema muscolare ma non sappiamo ancora l'entità. Non è solito uscire dal campo Zlatan, ma vediamo nei prossimi giorni. Scudetto? E' una vittoria importante e rafforza la nostra convinzione che stiamo lavorando bene. Mi sembra prematuro parlare di qualcosa che si aggiudicherà solo a maggio. Ho sentito Pioli, era contentissimo, ha fatto i complimenti a tutta la squadra. Abbiamo a disposizione una grande rosa, questo cammino viene da lontano. Vogliamo restare in alto il più possibile, ma siamo all'ottava di campionato e manca ancora tanto tempo alla fine della stagione. Il nostro campionato ci ha insegnato a non sottovalutare alcun avversario, il Napoli è una grande squadra che si è trovata davanti un'altra grande squadra che siamo noi. Ci sono squadre che hanno investito e sono state costruite con l'idea di vincere il campionato, per noi non è così. Il nostro percorso ci permetterà di crescere partita dopo partita. Siamo migliorati molto anche per ciò che riguarda la preparazione alle partite e l'attenzione dei calciatori è sempre alta. Questi miglioramenti ci fanno guardare al futuro con ambizione. Stasera avremmo dovuto gestire meglio il vantaggio, ma c'è stata anche la forza del Napoli. Proveremo a migliorare sotto quest'aspetto da domani. Abbiamo la consapevolezza di poter andare lontano, abbiamo un gruppo molto partecipe in ciò che facciamo, però siamo all'ottava e il campionato è infinito".