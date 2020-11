Mihajlovic presenta l’autobiografia. Ibrahimovic: "Io a Bologna? Sarei andato gratis per Sinisa"

Ultime calcio - “La partita della vita” è l’autobiografia di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, scritta assieme al giornalista Andrea De Caro. Lo stesso allenatore serbo ha presentato il libro in diretta sul sito de La Gazzetta dello Sport e durante l’evento è intervenuto Zlatan Ibrahimovic:

“Chi tirerebbe un rigore fra me, Totti, Mancini e Mihajlovic? Io mi tiro fuori da tutto insieme a Stankovic. E’ meglio. (ride, ndr). Chi è per me Mihajlovic? E’ un grande uomo. Ho giocato contro di lui, ho conosciuto la persona ma non sono mai riuscito a giocarci insieme. La prima volta che ci siamo incrociati non è stato un colpo di fulmine. Quando poi ci siamo conosciuti è stato amore, amicizia e ho capito subito che tipo di persona era. L’ho detto dal primo giorno che se fossi dovuto andare in squadra avrei scelto lui in prima fila e io in seconda. Abbiamo vissuto insieme anni fantastici. Io se mi sento immancabile? No ma mi sento bene e ho tanta esperienza. So quando fare la cosa giusta perché non ho più più la condizione di 5 o 10 anni fa. Non faccio cose inutili. Il contatto con Mihajlovic durante la sua degenza in ospedale per la leucemia? Quando ho saputo questa cosa non so quando potrà essere il momento giusto per chiamarlo. Quando poi ci siamo sentiti volevo trasmettere energia a lui e non ci sono riuscito perché mi sentivo male, non mi uscivano le parole dalla bocca. Ho rivissuto le stesse cose che avevo affrontato con mio fratello un anno prima e alla fine è stato lui a trasmettere forza a me. L’idea del Bologna? Hanno fatto di tutto per avermi e io avevo il dubbio se continuare o smettere. Se fossi andato lo avrei fatto gratis, solo per lui. Ci ho pensato un po’ e il Bologna era in prima fila, poi è arrivato il Milan. Il Covid-19? Dobbiamo avere grande senso di responsabilità indossando la mascherina e tenendo le distanze. Rispettiamo tutti il protocollo”.