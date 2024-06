La Tv argentina fa un regalo a Insigne! "Sembri Maradona", guardate la reazione | VIDEO

Lorenzo Insigne replica subito ad un giornalista che l'aveva paragonato a Diego Armando Maradona per quanto accaduto nel riscaldamento prima della partita del suo Toronto: "Hai fatto alcuni movimenti che mi hanno ricordato lui…”. Nell'esatto momento in cui sullo schermo dello smartphone del giornalista è comparso un video di Maradona mentre palleggiava in uno dei suoi celebri pre-partita, Insigne non è riuscito a contenersi: “No, no, no. Maradona è Maradona. Il più grande".

Poi ha aggiunto: "Io mi diverto e cerco sempre di divertirmi in campo, però il paragone con Maradona no perché Maradona è il più grande. Mi piace guardare Diego, mi dispiace che non è più tra noi. Come dico sempre nelle interviste, per noi napoletani è stato il più grande, oltre il calcio, perché anche quando parlava difendeva sempre molto i napoletani. Per noi è un orgoglio che ha giocato nel Napoli”.

Poco dopo a Insigne hanno regalato i pantaloncini indossati da Maradona ai Mondiali di USA 1994, gli ultimi Mondiali giocati da Maradona ormai trent'anni fa. Insigne ha molto apprezzato il regalo e fa vedere anche il suo tatuaggio di Diego sulla gamba: "Per noi napoletani Diego sarà sempre qualcosa di speciale, il più grande nella storia del calcio. Grazie. Noi siamo orgogliosi che abbia giocato per il Napoli. L'Argentina ha avuto Maradona, oggi c'è Messi, ma per me Maradona è Maradona".