Mesto: "Belgio-Italia? Bella la sfida tra Mertens e Insigne, all'epoca ci chiedevamo come fosse possibile tenere Dries in panchina"

Giandomenico Mesto, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.

"Belgio-Italia è molto interessante dal momento che sono due grandi squadre. E' molto bello poi vedere due calciatori del Napoli per i tifosi azzurri protagonisti in una gara così importante. Mertens? Si notavano le sue doti ma all'epoca di Benitez si alternava con Lorenzo Insigne. Lorenzo partiva leggermente avanti perché è un calciatore straordinario, noi ci chiedevamo come fosse possibile non trovare spazio anche per Dries. Nello scacchiere di Benitez c'era spazio solo per uno dei due, non lo vedevamo punta centrale".