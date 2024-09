Ultime calcio Napoli - Emiliano Viviano, dopo il paragone Messi-Maradona, a Tv Play, parla di due attaccanti che hanno fatto la storia recente del calcio europeo:

"Se io oggi dico che CR7 ha surclassato Ronaldo bestemmio? Per me è così e non puoi dire il contrario. Ronaldo è il mio giocatore preferito, ma CR7 lo ha surclassato come Messi ha surclassato Maradona. Lo dicono i numeri, è oggettivo. Io mi inca**o se vengo insultato, ma è così, punto. Non è che lo penso io".