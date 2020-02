Messi al Napoli, Bellavia assicura: "Gli piacerebbe l'ipotesi, il club azzurro è già stato a Barcellona per provare a prenderlo!"

Calciomercato Napoli - Ha del clamoroso e resta utopistica l'ipotesi che vedrebbe Lionel Messi lontano da Barcellona e vestire la maglia bianco-azzurra. Non quella dell'Argentina, bensì quella della SSC Napoli. Seguendo le orme di Diego Armando Maradona. Resta un sogno di mercato, quasi impossibile da realizzare. Ma intanto, Germano Bellavia assicura di avere notizie importanti, nessuna bufala.

Germano Bellavia parla a Marte Sport Live e rivela un retroscena che avrebbe del clamoroso:

"Messi al Napoli non è solo un sogno. Personalmente ci credo e vi assicuro che non è una bufala. Ho rapporti commerciali con il Barcellona e so per certo che Messi non andrebbe mai alla Juventus e gli piacerebbe vestire la maglia azzurra. Il Napoli è già stato al Barcellona per verificare l’ipotesi. Noi abbiamo avuto Maradona perché non potremmo avere anche Messi".