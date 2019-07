Mertens: "James Rodriguez è il benvenuto! Chiudere la carriera al Napoli? Chiedete a De Laurentiis e Giuntoli. Proveremo a vincere lo scudetto"

Dries Mertens, attaccante del Napoli, è stato uno dei protagonisti della serata in piazza a Dimaro. Il calciatore azzurro ha incontrato i tifosi in Piazza Madonna della Pace e ha risposto alle domande dei tantissimi tifosi presenti in ritiro in Trentino. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Voglio solo dire che vedo le altre squadre che comprano molto, noi abbiamo preso Kostas. Tutti quelli che compriamo devono essere alto livello, uno come James è benvenuto per puntare ancora più in alto. Se mi piacerebbe chiudere la carriera qui? Bella domanda, potete chiedere a Giuntoli e De Laurentiis. Vorrei fare tanti anni ancora qui, purtroppo ne ho già 32 anni: vorrei restare qua, sì ancora tanti anni". "Record di Hamsik? Già giocare per il Napoli è un sogno, fare questo record e battere Maradona già è un sogno. Fare più gol per Napoli è un sogno sicuro, voglio rimanere e firmare per altri anni. Per battere i record, c'è Lorenzo che mi sta dietro e voglio fare di più". "Chi parla male di Insigne lo fa per invidia? Io lo voglio bene, ve lo giuro!", Lombardo scherza: "L'ha detto alla napoletana con 'lo'!". "Ciro? Neanche io l'ho capito perchè mi chiamano così!".

"Ciro? Neanche io l'ho capito perchè mi chiamano così! Gol più bello mio col Napoli? Penso che il gol a Roma, visto che c'è Manolas qui (ride, ndr). Kostas mi ha detto che l'ho fatta sulla bandierina, non è vero: io amo i cani e ho fatto un gesto come il mio cane". "Cosa provo quando mi chiamate Ciro? E' il settimo anno qui, dal primo momento mi sono sentito a casa e tutti i giorni di più. E' bello avere questo nome, quindi". "Mertens mi regali una maglia?", il belga alla piccola tifosa Giulia: "Certo, dopo!".

"Partita più bella? Difficile, devo pensarci bene. Penso l'anno scorso a Roma col 4-1! (prende in giro Manolas, ndr)".

"Gol più bello da bambino? Giocavo sempre in giardino e facevo il cucchiaio al portiere!". "Mi prometti di vincere la classifica capocannonieri?" Il piccolo tifoso a Mertens, il belga: "Non posso prometterlo purtroppo, ma prometto che ci provo. E ci provo anche per vincere lo scudetto con la squadra!". "Quanto credo in me? Credo che tutti debbano credere in se stesso, credo molto in questa squadra. Abbiamo perso un grande giocatore come Albiol, per fortuna abbiamo preso Manolas. Penso anche che dobbiamo prendere grandi giocatori per alzare il livello: abbiamo una grande squadra, ma se dobbiamo vincere qualcosa penso che dobbiamo comprare e alzare il livello, ci sta".