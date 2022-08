Mertens-Salernitana, Il Mattino: "Iervolino aumenta l'offerta per prendere il belga"

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie provenienti dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, con il calciomercato che si appresta a vivere il suo ultimo mese e con il campionato ormai alle porte:

"L’ormai ex attaccante del Napoli (che proprio ieri è rientrato in Belgio con tutta la sua famiglia) è il sogno di mezza estate del numero uno granata che pare abbia ampliato l’offerta, spingendosi fino a 3,5 milioni a stagione pur di avere il belga all’ombra dell’Arechi.Ma la squadra ha bisogno non soltanto di un top player come Mertens (sebbene non più giovanissimo),ma di innesti/ritocchi/rinforzi in quasi tutti i reparti del campo. E soprattutto di esperienza".