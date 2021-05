Meret, l'agente annuncia: "Stiamo valutando qual è il suo futuro, a fine stagione col Napoli..."

Calciomercato Napoli - Non solo il trionfo dell'Inter e il futuro di Antonio Conte, Andrea Pastorello è agente fra gli altri anche di Alex Meret. Il procuratore del portiere del Napoli, che nelle ultime settimane s'è reso protagonista di ottime prestazioni, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it in occasione della presentazione dell’evento Football Rock Live al ‘Just Cavalli’ di Milano.

Calciomercato Napoli, futuro Meret: parla l'agente

Andrea Pastorello, agente Fifa, ha così parlato ai microfoni di Calciomercato:

“L’Inter ha fatto un campionato molto importante. Sono stati tutti molto bravi: da Conte alla squadra, passando per la dirigenza e la società. Hanno centrato un obiettivo difficile, raddrizzando una stagione che non era partita bene, terminando il campionato alla grande con una serie di vittorie consecutive. Cosa farà Conte? Sono scelte che spettano alla società e al tecnico, non mi intrometto in questi discorsi. Conte e il club faranno le loro valutazioni.

Futuro Acerbi e Alex Meret? Personalmente è stata una stagione positiva per Francesco. Anche se gli obiettivi a livello di squadra erano altri, ovvero riprovare ad entrare in Champions League. Però la lotta è molto serrata e, oltre alla Lazio, anche un’altra squadra importante resterà fuori. Se l’Inter lo ha cercato? No, non c’è mai stato nulla di concreto. Adesso la situazione è abbastanza delineata e a breve andremo a rinnovare il contratto. Quindi, resterà sicuramente alla Lazio. Meret? Stiamo valutando quella che è la sua situazione. Ma vedremo a fine stagione con il Napoli quale decisione prendere.

Alex Meret, portiere del Napoli

Vlahovic per il post Ibrahimovic? Ha raggiunto numeri estremamente importanti, malgrado giocasse in una squadra che ha avuto delle difficoltà di classifica come la Fiorentina. Un’annata a grandi livelli, però, non significa automaticamente che si è pronti per fare il salto in una big. Stiamo comunque parlando di un giocatore di talento assoluto e dal sicuro avvenire”.