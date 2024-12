"Ribadisco ancora una volta: fakenews, questa volta della Gazzetta. Ed ho le prove SCRITTE dei diretti interessati anche stavolta". Così Umberto Chiariello, via X, commenta le notizie apparse in mattinata sull'interessamento dell'Inter per Alex Meret. "Ho l’impressione che trattasi di altro tentativo nordista di destabilizzare l’ambiente Napoli, che da quando ha Conte è temuto come la peste bubbonica (Marotta docet). Stampa napoletana, non cascare nel trappolone dando voce a questi tentativi!".