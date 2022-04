Meret: "Il gol di El Shaarawy ci ha fatto male, non dobbiamo mollare! Futuro? A Napoli sto bene. Le lacrime di Insigne non sono una resa, su Osimhen ed il rapporto con Spalletti..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il portiere del Napoli Alex Meret, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il gol di El Shaarawy ci ha fatto male? Abbastanza, avevamo fatto un buon primo tempo e nella ripresa stavamo soffrendo un po’ troppo senza concedere troppe occasioni. La vittoria era ad un passo, fa male prendere un gol negli ultimi minuti ma dobbiamo accettarlo: dovevamo essere più attenti, ora dobbiamo ripartire.

L’umore dello spogliatoio? Deve essere positivo, nonostante sia un po’ più difficile raggiungere lo scudetto. Non dobbiamo smettere di essere professionisti, dobbiamo cercare di vincere le partite.

Le lacrime di Insigne sono una resa? No, sono state di dispiacere per i due punti persi e per l’obiettivo che forse è un po’ più lontano. Adesso l’umore deve essere più che positivo, non possiamo mollare adesso anzi dobbiamo provare a vincerle tutte fino alla fine.

Come si riparte dopo Fiorentina e Roma? Si va con la voglia che mettiamo tutte le domeniche, abbiamo perso punti importanti ma non ci si può abbattere. Dobbiamo tirare fuori tutte le energie che ci rimangono perchè si può ancora sognare.

Spalletti? Con lui c’è rispetto, mi metto sempre a disposizione e lavoro con determinazione in ogni allenamento. Poi è chiaro che decide lui chi va in campo, io non posso che accettare le sue decisioni.

Problemi al Maradona? Non me lo so spiegare, quando giochiamo in casa c’è una grandissima atmosfera ed i tifosi sono sempre presenti e ci spingono al massimo: è un dispiacere non poter portare a casa dei punti davanti a loro. Sinceramente non me lo so spiegare, non credo sia una questione di pressione: spero che questo trend cambi al più presto, i tifosi meritano di vincere soprattutto al Maradona.

Noi dobbiamo continuare a lavorare e a farci trovar pronti ogni domenica per dare il massimo per questa maglia: è troppo importante per noi, per il nostro staff e per i tifosi. Non dobbiamo mollare, ma continuare a lottare.

Osimhen? Ha un grandissimo potenziale e può dare ancora di più di quanto sta dando adesso. Può aiutarci ancora, ha qualità impressionanti e uniche. È un grandissimo giocatore e ci darà ancora una mano.

Nazionale? Non esser stati con loro per lo spareggio mi è dispiaciuto, veder una partita dominata e persa così ha fatto male a tutti, giocatori e tifosi. Non dovevamo arrivare a questo punto, dovevamo qualificarci prima per il Mondiale. È stato un grandissimo dispiacere, venivamo da una estate indimenticabile con l’Europeo vinto: fa male non andare al Mondiale, ma non possiamo tornare indietro bensì pensare alle prossime partite per ripartire.

Maglia azzurra nel futuro? Io sto bene a Napoli, sicuramente il mio obiettivo è trovare continuità col Napoli e giocare con la Nazionale e restare nel giro. Sarà questo il mio obiettivo anche per il prossimo anno”